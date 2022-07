Maraisa celebra o lançamento do EP póstumo de Marília Mendonça: ''Realizar os desejos da nossa eterna rainha''

A cantora Maraisa relembrou a sua amizade com Marília Mendonça e emocionou ao falar sobre o lançamento do EP póstumo da artista

Maraisa (34) usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 21, para comemorar o lançamento do EP póstumo, Decretos Reais, da amiga Marília Mendonça (1995-2021), anunciado na última quarta-feira, 20.

A cantora relembrou um registro antigo ao lado da artista e contou sobre o processo de produção do projeto.

"Quando se tem uma amizade verdadeira, nossas demonstrações de afeto se tornam muito naturais. É espontâneo que aconteçam em vida, e nós buscamos isso. Hoje, depois de todas as circunstâncias que vivenciamos com a perda da Marília, todos nós que dividimos com ela um pouquinho de nossos momentos, podemos provar essa amizade e esse amor através do cuidado com sua obra, dando continuidade àquilo que ela sonhou", começou ela.

Em seguida, a dupla de Maiara falou que o lançamento do EP é algo que Marília realmente gostaria que acontecesse. "Muitas questões antes definidas, precisavam ter essa continuidade. Eu prometi muitas coisas à ela em vida, como acontece naturalmente numa amizade, talvez em uma das fases em que ela estava mais engajada no trabalho. E posso dizer, como conhecedora da verdade e da intimidade dela, que esse movimento da família e do escritório para a concretização desses sonhos, me faz ter ainda mais orgulho dessa equipe da qual eu faço parte e, também, dessa família linda e unida que ela deixou".

"Nos nossos últimos meses, tive a impressão diversas vezes de que ela sentia que iria acontecer algo, por isso deixou tudo organizado ainda em vida, para que nós pudéssemos realizar agora!", completou.

Por fim, Maraisa agradeceu por poder dividir novas músicas da amiga. "Gratidão a Deus e a essa família que eu amo, por realizar os desejos da nossa eterna rainha! Sei que onde ela estiver, estará muito feliz e orgulhosa! Deus abençoe a todos nós!!!", concluiu ela.

EQUIPE DE MARÍLIA MENDONÇA ANUNCIA EP PÓSTUMO

Nesta quarta-feira, 20, os fãs de Marília Mendonça (1995-2021) foram surpreendidos positivamente após a equipe da cantora movimentar suas redes sociais e, através disso, anunciar um projeto inédito em seu nome, o EP Decretos Reais.

