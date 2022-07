Maraísa arrasa ao usar vestido com transparência em show

Maraísa, da dupla com Maiara, ostenta sua boa forma em look ousado para novo show

Redação Publicado em 29/07/2022, às 15h42

A cantora Maraísa (34), da dupla com Maiara (34), caprichou na escolha do look para um novo show nesta semana. Ela esteve em Cassilândia, Mato Grosso do Sul, com a irmã e subiu ao palco com um visual deslumbrante.

Nas redes sociais, a morena mostrou fotos do seu look da noite. Ela apareceu usando um vestido com transparência e muito brilho. O modelito contou com um top brilhante combinando e ostentou as curvas impecáveis do corpo da cantora.

"Colecionando momentos únicos e maravilhosos com vocês! Obrigada, Cassilândia-MS, a nossa noite foi pra lá de especial, que espetáculo, que show incrível! Foi lindo demais estar com vocês e ver toda essa animação… Esse dia vai ficar na minha memória e no meu coração! Amei vocês, até a próxima", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraísa se diverte ao paquerar Elon Musk

A cantora Maraísa deu o que falar nas redes sociais ao paquerar o bilionário Elon Musk (51). Ela viu uma notícia dizendo que ele não faz sexo há anos e se identificou com ele. Há pouco tempo, a artista brasileira contou que estava sem relações íntimas há um tempo e brincou de flertar com o estrangeiro.

No post, Maraísa disse: “Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia?! Você tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer! Mas com que jeito né? Você tá sempre trabalhando e eu também... difícil”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!