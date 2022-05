Manu Gavassi sobre cantar com McFly: "Convite absolutamente inesperado"

A cantora Manu Gavassi postou fotos ao lado dos integrantes da banda e falou sobre a emoção de cantar com os ídolos

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 18h42

Manu Gavassi (29) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos ao lado dos integrantes da banda McFly.

A cantora se apresentou ao lado dos artistas nesta última quarta-feira, 18, e falou sobre o convite inesperado que recebeu dos artistas.

"Ontem foi surreal @mcflymusic. Minha adolescente interior teve um ataque cardíaco. E minha versão adulta também", começou ela.

Manu cantou a música Falling In Love ao lado dos integrantes do McFly. "Louco pensar que há 12 anos eu cantava essa mesma música que (curiosamente) eles me chamaram pra cantar, nesse mesmo palco, na minha primeira apresentação como cantora", contou.

A cantora confessou que não esperava o convite, mas ressaltou que ficou muito feliz. "A vida é doida e sempre dá um jeitinho de provar um ponto. Risos. Muito obrigada pelo convite absolutamente inesperado em uma quarta-feira gelada, meninos!", completou a artista.

Vale lembrar que em 2009 Manu Gavassi escreveu um tuíte para Tom Fletcher falando que ele era sua inspiração. "Hey, Tom! Eu sou um grande fã de McFIy! Estou fazendo aulas de violão e canto e você é uma inspiração pra mim, de verdade. Vejo você no Brasil!", escreveu ela na ocasião.

Confira a publicação de Manu: