Manu Gavassi se diverte em passeio na Itália com o namorado e brinca: ''Exaustos em euro''

Manu Gavassi posa coladinha com o namorado, o modelo Jullio Reis, em Veneza, na Itália, e faz declaração divertida

Redação Publicado em 09/05/2022, às 14h02

A cantora Manu Gavassi (29) está aproveitando as férias pré turnê para descansar em uma viagem inesquecível pela Europa!

Na companhia do namorado, o modelo e fotógrafo Jullio Reis, a atriz brasileira vem compartilhando com os fãs algumas partes dos seus passeios.

Para celebrar as aventuras em Veneza, na Itália, a compositora usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para compartilhar uma selfie com o amado e aproveitou o momento para fazer uma brincadeira.

"Exaustos em euro. Te amo mais que tudo, a vida é perfeita do seu ladinho", escreveu ela.

O casal, que é muito querido na internet, recebeu inúmeras declarações fofas: "Meu casal favorito", dispararam. "Chiques demais", brincou uma seguidora. "Vocês são tão apaixonantes", destacou um terceiro.

Ainda recentemente, Manu Gavassi se emocionou ao descobrir que seu show em São Paulo, no Espaço das Américas, está quase esgotado. A estrela pop se prepara para sair em turnê Eu Só Queria Ser Normal.

