Manu Gavassi revela ter ficado chateada com semelhanças de novo clipe de Juliette com seu projeto ‘Gracinha’

Manu Gavassi falou sobre o assunto no "Acessíveis Cast", que deve ser transmitido em 31 de agosto, às 20h

Manu Gavassi é a primeira convidada da segunda temporada do "Acessíveis Cast", apresentado por Titi Müller e Marimoon, que está previsto para ir ao ar nesta quinta-feira, 31. Em um trecho usado para divulgar o podcast podemos ter um gostinho do papo.

Durante a conversa, Manu fala sobre as semelhanças apontadas por fãs entre seu projeto "Gracinha", lançado em 2021, e o clipe de "Quase Não Namoro", último lançamento de Juliette em parceria com Marina Sena.

Manu abriu o jojo confessa ter ficado chateada ao notar as características parecidas, porém ressaltou que a vencedora do BBB 21 a ligou antes da repercussão começar: "A Juliette é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito a Ju. Ela me ligou antes de tudo sair, o que foi de uma decência, uma classe, uma elegância, de um caráter que poucas pessoas têm nesse meio".

Apesar disso, a artista não escondeu seu desapontamento. "Sobre a equipe, tenho algumas coisas a falar", revela Manu. "Não tem como não prestar atenção ao que os outros profissionais da sua área estão fazendo em um mercado tão pequeno. Olhar para o lado, ver o que está acontecendo e cada uma respeitar a outra. Assim, eu acho bonito. Ser original dá trabalho, mas é legal".

Confira os clipes:

Manu Gavassi comenta sobre papel de Bruna Marquezine em ‘Besouro Azul’

Manu Gavassi fez questão de enaltecer a atuação de Bruna Marquezine em "Besouro Azul". Em sua grande estreia em Hollywood, Marquezine vive Jenny Kord e estrela o longa ao lado de Xolo Maridueña - de Kobra Kai. Em seus stories, Manu, que assistiu ao filme da DC nesta terça-feira, 15, começou dizendo que "Bruna mentiu para todos nós".

"Ou ela não entendeu que ela era dona e proprietária do filme. Vocês não tem noção ou eu fui desavisada, ou ela foi muito humilde, e a gente famoso que é 'cagado da cabeça', que sempre se diminui", disparou a ex-BBB. "Tô emocionada, ela não é protagonista, é 'protagonistaça'. A participação é do pequeno besouro. O azulzinho, mas a gente tá falando de show".