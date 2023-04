Major RD é roubado por fã durante show e fica indignado: ‘Covardia’

Rapper carioca Major RD oferece recompensa alta para quem encontrar acessório roubado durante interação com público

No último final de semana, o rapper carioca Major RD se apresentou em um festival de música nordestino, quando foi interagir com seu público. O que ele não esperava é que teria um de seus acessórios roubados por um de seus espectadores, ficando completamente indignado pela situação ruim.

Enquanto se apresentava perto de seus fãs, uma pessoa surgiu e puxou sua jóia favorita. Em suas redes sociais, o cantor compartilhou um vídeo onde mostra uma mão arrancando um pingente de urso que ele usa com bastante frequência. Assim, Major apareceu para seus seguidores para desabafar.

“Eu trato com carinho porque eu amo estar ali, mas as pessoas confundem. Puxaram meu pingente de urso e eu estou muito chateado com meu público. Não é nem pela joia. É pelo valor simbólico que esse ursinho tinha para mim. Covardia fazer isso com a pessoa que está sempre lá por vocês, que briga nos festivais para fazer o melhor show. Que pula e canta até a voz acabar. Indignado”, começou, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Vocês não têm noção do significado desse cordão. Dez mil pra quem achar o meu pingente. Por favor”, completou Major, compartilhando também uma foto antiga sua na qual ele aparece usando o pingente roubado. O rapper ainda disponibilizou um contato caso alguém ainda tenha informações sobre a peça. "Mancada isso... não podia acontecer isso depois de um show tão bom quanto o que esse cara fez ali", lamentou um internauta, na publicação que o cantor fez em seu Twitter.