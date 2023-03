Maíra Cardi faz primeira aparição em público com o namorado, Thiago Nigro

Maíra Cardi e Thiago Nigro são fotografados em clima de romance durante show de Maiara e Maraísa

A coach Maíra Cardi (39) e Thiago Nigro (32) fizeram a primeira aparição juntos em público na noite de sábado, 11, em São Paulo. Eles foram curtir o show da dupla Maiara e Maraísa e esbanjaram romantismo quando foram fotografos juntos e sorridentes na plateia .

Os dois assumiram o namoro no início do mês de Março deste ano. Após rumores sobre relacionamento, eles decidiram confirmar a relação com um post nas redes sociais. Em fotos juntos, eles revelaram que estão junto há pouco tempo .

Inclusive, Maíra Cardi veio à público para desmentir os boatos de que o romance teria começado com uma traição. “Eu jamais faria com outra mulher aquilo que eu assisti a minha vida inteira, o que a minha mãe passou, o que a minha vó passou, eu jamais pediria por um milagre e aceitaria participar de uma mentira. Só o tempo vai poder mostrar para vocês e colocar as coisas no lugar”, disse ela, que ainda afirmou que não se envolveria em uma traição.

"Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Eu quero finalmente deitar no meu travesseiro e ter a certeza de que aquela pessoa está comigo porque ela quer estar comigo, e que ela não deseja estar em nenhum outro lugar do mundo a não ser do meu lado, é o que eu mais desejei a minha vida inteira", afirmou.

A morena contou que não estava nos planos deles assumirem o romance agora. "Uma coisa muito importante. A minha relação com ele acabou de começar, é muito recente. A gente não queria ter postado ontem, não fazia parte dos nossos planos. A nossa ideia era postar daqui dois meses, porque a gente acabou de começar e queria respeitar o tempo e não queria machucar ninguém. Somos pessoas públicas e as pessoas ficaram sabendo. Antes de ontem começaram a sair algumas fofocas e a gente decidiu que deixar a narrativa na boca das fofocas seria ruim porque a gente não deve nada para ninguém. Não estávamos fazendo nada de errado, estávamos os dois solteiros, qual o problema?", declarou ela.

Fotos: Van Campos / AgNews

Thiago Nigro diz que nunca foi casado

Após assumir publicamente seu relacionamento com Maíra Cardi (39), o coach Thiago Nigro (32) está sofrendo críticas por ter se separado no início de fevereiro da influenciadora Camila Ferreira, com quem ficou por 10 anos.

O escritor e youtuber, conhecido pelo seu canal na plataforma chamado o Primo Rico, resolveu esclarecer que não era casado com a ex-companheira. "E uma "pequena" adição importante a toda informação torta que por alguns cantos está saindo: 1. Eu tinha um relacionamento sim, e terminamos. 2. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento", esclareceu boatos de uma possível traição pela rapidez de assumir um novo namoro.

"3. Eu nunca fui casado - então não confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo). 4. Mas sim, ainda sonho em casar diante de Deus um dia", declarou.