Maiara usa vestido justíssimo em novo show

Maiara, da dupla com Maraísa, ostenta seu corpo curvilíneo em fotos de show do final de semana

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 19h13

Nesta segunda-feira, 8, a cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), mostrou algumas fotos de como foi o show que fez em Massaranduba, Santa Catarina, no último final de semana. Nas imagens, a beldade exibiu toda a sua beleza ao surgir com vestido preto justíssimo.

O look todo preto e curtinho destacou as cruvas impecáveis do corpo da artista, que foi fotografada em vários ângulos. Na legenda, ela contou sobre a alegria de ter feito mais um show.

"Vocês me fazem tão bem, é tão gratificante ver todas essas pessoas felizes e se divertindo com a gente. Obrigada, Massaranduba-SC, a nossa noite foi perfeita e sai de lá querendo repetir… Amo vocês e obrigada por me receberem desse jeitinho tão lindo, o meu domingo foi incrível!", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara emociona Fernando Zor com presente

Há poucos dias, a cantora Maiara surpreendeu o namorado Fernando Zor com um presente especial, que na verdade foi uma surpresa que a artista fez antes de viajar. Ela deixou um buquê de flores na casa do amado e ele foi surpreendido ao abrir a porta do quarto.

“Gente, eu não estou acostumado com essas coisas, não. Abri a porta do quarto, aqui, olha o que tinha. Foi a Maiara mesmo que mandou isso aqui. Meu Deus, olha isso, gente. Sempre eu que dou flores para ela. Que coisa mais linda! Obrigado, meu amor! É sério que é para mim? Não estou entendendo, não”, declarou ele surpreendido.

Vale lembrar que Fernando Zor e Maiara anunciaram que reataram o namoro há pouco tempo após mais uma separação. Os pombinhos vivem um relacionamento entre idas e vindas há alguns anos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!