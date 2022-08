Maiara quase leva um tombo ao chegar para show

Maiara cai nos braços de segurança ao tropeçar na entrada de um show: 'A vida tentando me derrubar'

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 10h13

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), levou um susto ao chegar para um show no último final de semana. Enquanto estava indo para o palco, a estrela tropeçou e quase levou um tombo na frente de todo mundo.

Ela perdeu o equilíbrio enquanto caminhava e caiu nos braços de um segurança, que agiu rápido e correu para socorrer a cantora. Nas redes sociais, Maiara mostrou o vídeo do momento e brincou sobre a situação.

"Eu literalmente chegando no rolê me achando linda e a vida tentando me derrubar! Obrigada por ser meu alicerce há mais de 10 anos! Cheguei Araras! Hoje nada me derruba", disse ela na legenda.

Maraísa brinca com os términos de Maiara e Fernando

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Maraísa foi questionada sobre quantas vezes Maiara e Fernando já terminaram o namoro. E ela comentou: “Já terminaram 54 vezes”.

Além disso, o colunista perguntou para Maiara qual é o estado civil dela e a cantora afirmou que está comprometida. “Tô namorando, hoje eu estou namorando. Um beijo, Fernando”, declarou.

Assim, Leo Dias contou que o término mais recente deles foi pacífico e a cantora concordou. “Não teve barraco dessa vez, né? Muita terapia, gente. Queria agradecer a minha terapeuta”, contou.

