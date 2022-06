Maiara ganha surpresa romântica de Fernando Zor

Fernando Zor prepara surpresa com pétalas de rosa e presente de luxo para a cantora Maiara

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), recebeu um presentão do noivo, o cantor Fernando Zor (38), da dupla com Sorocaba (41). Em clima de Dia dos Namorados, o rapaz preparou uma surpresa romântica para a amada.

Fernando montou uma cama especial para a noiva, com direito a pétalas de rosas, buquê de flores e até um presente de luxo. Ao mostrar a cama preparada, Maiara exibiu uma sacola da grife Louis Vuitton, mas não revelou o que tinha lá dentro.

“Olha o que meu namorado fez para mim! Noivo, mas eterno namorado. Ganhei um presente”, disse ela. E ele se justificou: “Atrasado, porque a gente estava trabalhando”.

Vale lembrar que Maiara e Fernando estão juntos desde 2019, mas tiveram algumas idas e vindas ao longo dos anos. Eles reataram o romance há poucos meses e já estão preparando o casamento.

Planos para o casamento

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), está de olho em uma boa data para se casar com Fernando Zor (38). Juntos novamente há alguns meses, os dois querem se casar em breve, mas dependem da agenda de shows de casa um.

Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, eles estão pensando se organizando para a festança. “A gente está prevendo essa data, ainda não tem, estou tentando me organizar com ele. Na verdade nós estamos. Todo dia ele pergunta para mim: 'e a data?'. Falamos sobre dezembro”, disse ela.