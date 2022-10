Maiara e Maraisa surpreendem fãs acampados: “entrada antecipada”

As irmãs Maiara e Maraisa foram visitar os fãs que se revezavam em barracas na fila de show

Os fãs que aguardavam por semanas na fila, em São Paulo, para acompanhar de perto a gravação do novo DVD “Identidade” de Maiara e Maraisa, foram surpreendidos com a presença das irmãs. Um grupo de 180 pessoas se revezava em barracas para garantir a primeira fila do show, que só ocorre em 11 de novembro.

Na última segunda-feira, 17, as irmãs saíram do aeroporto e foram para a casa de espetáculos. Elas cantaram, abraçaram os fãs e prometeram acesso antecipado ao espetáculo para o grupo, que já pode voltar para casa.

“Temos acompanhado esse acampamento desde o primeiro dia, e o nosso coração ficou tão grato por todo o amor que vocês tem e nos transmitem, mas também ficamos preocupadas… Então, começamos a pensar em como agradecer por tudo que vocês fazem pela gente e tivemos a ideia de fazer isso pessoalmente com uma surpresa! Foi lindo!”, escreveram as gêmeas no Instagram.

Toda a surpresa foi filmada e compartilhada nas redes sociais de Maiara e Maraísa: