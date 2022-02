Maiara e Maraisa celebram parceria com Marília Mendonça em 'Patroas' : ''O legado da nossa estrela será eterno''

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa comemorou a parceria com Marília Mendonça no álbum 'Patroas 35%' e fez agradecimento aos fãs

A dupla Maiara (33) e Maraisa (33) celebrou o sucesso do trabalho com Marília Mendonça (1995 - 2021)!

Parceiras no projeto Patroas, que rendeu o álbum Patroas 35%, as irmãs falaram sobre a parceria com a nossa eterna rainha da Sofrência, que faleceu em novembro do ano passado, aos 26 anos, em acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais.

No Instagram, as cantoras compartilharam um vídeo com compilado de momentos especiais ao lado da sertaneja e aproveitaram para agradecer aos fãs pelo carinho e apoio.

"O projeto “Patroas” foi feito com todo o amor e dedicação de 3 mulheres que viveram uma história linda e se entregaram nessa jornada. Enquanto vocês nos permitirem cantar essas lembranças, nossos corações estarão juntos, abastecidos de muito orgulho e gratidão", escreveram na legenda.

"Se depender de nós, o legado da nossa estrela, Marília Mendonça, será eterno. Só temos a agradecer por vocês se tornarem a nossa terceira voz por todos os cantos e tratarem esse trabalho com todo o carinho e respeito que ele merece", disseram ainda.

As gêmeas também compartilharam o vídeo em seus perfis pessoais.

Marília Mendonça é a única brasileira entre os artistas mais escutados

Marília Mendonça é eterna! A sertaneja foi a artista brasileira mais escutada em janeiro de 2022 no Spotify Brasil. Ela ficou em 8º lugar no ranking internacional de janeiro de 2022, na frente de Rihanna (33) e Lana Del Rey (36), com 281 milhões de streamings no primeiro mês do ano.

Murilo Huff fala sobre saudade de Marília Mendonça

Murilo Huff (26) lamentou os três meses da partida precoce de Marília Mendonça. O pai do filho da cantora, o pequeno Léo (2), desabafou na web: "Sempre que eu saio de um show o misto de sentimentos é o mesmo. Gratidão e saudade. Gratidão por tudo que vem acontecendo e saudade de compartilhar minhas conquistas com quem tanto me apoiava... isso me faz muita falta", escreveu em seu Twitter, que recentemente mostrou o herdeiro cantando seu novo hit, Esse Barulho.

Confira o vídeo publicado por Maiara e Maraisa sobre a parceria com Marília Mendonça: