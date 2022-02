Maiara e Maraisa anunciam nova turnê pelo Brasil: ''Pensado com todo o amor e carinho'

Em nova turnê, Maiara e Maraisa prometem shows inesquecíveis com repertório que vai emocionar o público

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 17h08

Na última terça-feira, 22, Maiara e Maraisa (34 e 34) surpreenderam seus fãs ao anunciar uma nova turnê especial para 2022.

Após quase dois anos de quarentena, as gêmeas decidiram elevar mais ainda o nível de suas apresentações e prometeram shows que o público jamais vai esquecer.

“Cada detalhe desse espetáculo foi pensado com todo o amor e carinho que vocês merecem! Estamos nos preparando pra fazer um show único, grandioso e inesquecível. Com um repertório escolhido a dedo que vai fazer você se arrepiar, se emocionar e vibrar!”, escreveram na legenda da publicação.

A tour, que vai passar por todo o Brasil, tem início no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 25 de abril.

As irmãs sertanejas estavam com uma outra turnê marcada para acontecer no fim do ano passado, o Festival das Patroas, que acabou sendo cancelado devido à morte repentina de Marília Mendonça (1995-2021), que integrava o projeto.