A Maia vai lançar novo single após sua estreia nas novelas

Após interpretar a Morte na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor!', a atriz e cantora A Maia vai lançar o single 'Pedaço de Céu'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 16h04

A atriz e cantora A Maia tem uma novidade em sua carreira musical. Na próxima quinta-feira, 9, ela lançará o seu novo single, chamado 'Pedaço de Céu', que foi produzido em parceria com seu noivo, o fotógrafo italiano Fabio Francesco Nosotti. A canção chega à internet após o sucesso da artista como a personagem Morte na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, que chegou ao fim do mês passado.

“A música sela o final de uma fase e o início de outra, onde quero trazer leveza e falar sobre amor”, disse ela sobre o novo projeto. A estrela ainda relembrou o início de sua paixão pela música e o quanto sofreu com o bullying na época: “Eu costumava cantar na igreja aos domingos e, por conta do bullying, minha voz acabou sendo anulada durante muitos anos. Acreditei que não podia cantar”.

A Maia voltou a despertar sua paixão pela música com um musical de Chico Buarque e nunca mais parou. Agora, o seu foco é a música. Tanto que ela tem o desejo de tocar o público com suas composições e sua arte. “Não é apenas sobre superação e força. Também quero fazer música para dançar, para a galera se jogar. Pedaço do Céu traz tudo isso”, disse ela.

Então, ela descreveu a importância da canção. “Todo mundo espera um dia encontrar um grande amor. Encontrei o meu e fiz essa música para ele. Tem tudo a ver com a gente. Fábio é meu pedaço do céu, e eu sou o dele”, declarou.

O clipe do novo single será lançado no dia 10 de junho e foi gravado na Europa com lindasimagens do céu, do mar e de outros elementos que dialogam com a leveza da música.