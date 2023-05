Maia anuncia lançamento do primeiro álbum da carreira: ''Dois anos desenvolvendo''

Antagonista de novela global, atriz Maia anuncia data e capa de seu álbum

A atriz trans Marcella Maia, mais conhecida como Maia, está prestes a lançar seu primeiro álbum. Após interpretar a antagonista Morte, da novela das sete, Quanto Mais Vida Melhor, a cantora anuncia que estará em todas as plataformas digitais de música no dia primeiro de junho com o Contraditória.

Em exclusividade para a CARAS Digital, ela revelou a capa do novo trabalho e contou mais sobre o processo. "Foram dois anos desenvolvendo esse projeto", falou a multiartista sobre Contraditória, seu primeiro álbum de estúdio.

Segundo a cantora, a faixa Gostosa deve ganhar videoclipe em breve. “O álbum é dividido em duas partes e a construção dele foi uma grande terapia na minha vida, foram dois anos me dedicando a esse projeto. Trago nesse meu primeiro álbum minhas referências músicas, histórias e meus sentimentos. Eu sou apaixonada por todas as músicas, mas confesso que acredito muito na faixa “Gostosa”, que já tem o roteiro pronto e pretendo fazer um videoclipe”, falou ela que brilhou ao ser a antagonista na novela das sete Quanto mais vida, melhor da Rede Globo.

Ela também contou que o single Samba, lançado em abril deste ano, surgiu de maneira natural: “Cheguei no estúdio e sinalizei que estava pronta para gravar uma música triste, mas naturalmente as coisas foram acontecendo e surgiu Samba, que é essa bossa-nova dançante, que vem fazendo muito sucesso e estou muito feliz”, disse a atriz ao comentar sobre a música que conta com mais de 100 mil plays no Spotify com apenas um mês de lançamento.

