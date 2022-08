Maestro João Carlos Martins fará concerto com Gabriel Sater em São Paulo

João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônia SESI-SP recebem Gabriel Sater no concerto 'Do Clássico ao Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 17h34

O maestre João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI – SP vão ter a presença especial do ator e músico Gabriel Sater no concerto 'Do Clássico ao Pantanal' no Teatro Santander, em São Paulo, no dias 5 e 6 de setembro, às 21h. As noites especiais terão a união da música erudita com clássicos regionais.

Na abertura, a orquestra e o maestro trazem duas peças de Beethoven: o quinto movimento da Sinfonia n.º 5, a Sinfonia do Destino, Allegro con brio, e o Concerto para Piano n.º 5, conhecido como Concerto do Imperador, o último concerto para piano do compositor.

Entre as canções do repertório do concerto estão Ave Maria, Tocando em Frente, Quando For a Hora, Romaria, Caçador de Mim, e Mercedita. Inclusive, João Carlos Martins estará ao piano nas canções Cinema Paradiso, de Ennio Morricone, e Em Algum Lugar do Passado, de John Barry. E, Gabriel Sater apresentará algumas composições próprias, como Noite de Tempestade e Amor Marruá.

O concerto tem patrocínio da Santander Asset Managemente, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo.

Serviço:

5 e 6 de setembro, às 21h

Teatro Santander

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo

Duração: 90min.

Classificação: Livre

Capacidade: 1.084 lugares

Ingressos: Plateia vip - R$ 45,00 a R$ 90,00 | Plateia superior - R$ 45,00 a 90,00 | Frisa plateia - R$ 45,00 a R$ 90,00 | Balcão - R$ 30,00 a R$ 60,00