Maestro João Carlos Martins brilha em seu retorno ao Carnegie Hall

Maestro João Carlos Martins rege orquestra no Carnegie Hall após 60 anos de sua estreia no local

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 14h57

O maestro João Carlos Martins viveu uma noite emocionante no último sábado, 19. Para celebrar os 60 anos de sua estreia no palco do Carnegie Hall, em Nova York, ele retornou ao palco do local para uma nova apresentação.

Ele regeu a orquestra Novus NY em uma noite emocionante e de celebração. O repertório contou com canções de Heitor Villa-Lobos, André Mehmari e Johan Sebastian Bach. Inclusive, ele também tocou piano no palco.

“A minha luta na vida é procurar levar emoção e perfeccionismo para o público. Eu tenho certeza de que o concerto chegou pertíssimodo perfeccionismo e totalmente com a emoção”, disse ele ao site Nossa UOL após o espetáculo.

Veja as fotos do concerto do maestro João Carlos Martins no Carnegie Hall: