Mãe de Simone e Simaria rebate comentário de ex-genro: ‘Fala o que quiser’

Mãe das cantoras Simone e Simaria é questionada sobre comentário do ex-genro, Vicente Escrig, e dá resposta

Mãe das cantoras Simone e Simaria, Mara Mendes foi entrevistada pelo programa Fofocalizando, do SBT, e foi questionada sobre o tem que a dizer após um comentário do seu ex-genro Vicente Escrig, que é ex-marido de Simaria. Há pouco tempo, ele fez acusações contra a ex-sogra.

Na época, Vicente disse que Mara teria feito comentários maldosos sobre o corpo de Simone e tratar as filhas com diferença. Ao ser questionada se a história era verdadeira, ela negou.

“Rapaz, como é que eu vou falar para a Simone que ela está gordinha? Aquele cabra ali, ele fala o que ele quiser”, disse ela.

E Mara Mendes, mãe de Simone e Simaria, rebateu a fala de Vicente Escrig 😯#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/HuDIy4Xt4H — Fofocalizando (@pfofocalizando) September 7, 2023

Simone fez homenagem para a mãe

Em março deste ano, a mãe da cantora Simone Mendes completou mais um ano de vida e a filha fez questão de comemorar a data especial na web. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma foto em que dona Mara aparece segurando a neta, Zaya, e prestou uma linda homenagem para ela.

"Mãe, se não fosse sua luta de sair do interior da Bahia eu não seria quem eu sou. Obrigada pelos seus esforços pois foram eles que me tornou uma mulher batalhadora e com mais chances na vida", começou ela.

A irmã de Simaria Mendes seguiu agradecendo a mãe e se declarou: "Sei que tudo o que você fez foi pra me dar aquilo que você não teve, seus conselhos me fez uma pessoa forte e capaz de correr atrás dos meus sonhos sem medo e superando todos os obstáculos! Mãe, você é exemplo de honestidade, é a razão de eu existir. Te amo! Feliz aniversário minha rainha @maramendes_ses", finalizou.