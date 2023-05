Mãe de Marília Mendonça se emociona em show de Maiara e Maraisa: ''Senti saudade''

Dona Ruth, mãe da eterna Marília Mendonça, sobe ao palco de show da dupla Maiara e Maraisa e não segura a emoção ao lembrar da filha

Na noite de terça-feira, 23, a mãe da nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), Dona Ruth, de 54 anos, participou da estreia da nova turnê da dupla Maiara e Maraisa, de 35 anos, Identidade!

O show aconteceu na Pecuária de Goiânia, na capital goiana, e a turnê leva o mesmo nome do álbum ao vivo gravado pelas irmãs em novembro do ano passado, um ano após a partida de Marília, que faleceu aos 26 anos em um acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais.

Identidade conta com uma música inédita da sertaneja, Nunca, composta por ela em parceria com Dom Vittor, o irmão da cantora, João Gustavo, e Matheus Araújo.

Nas redes sociais, circulam vídeos do momento em que Dona Ruth subiu ao palco ao lado das gêmeas e lembrou com carinho da filha, se emocionando ao ver o público cantando as canções de Marília.

"Foi uma mistura de sentimento. O show tá lindo, eu tava com saudade delas... Eu senti saudade da Marília com elas. Eu tô muito emocionada em ver vocês cantando a voz da Marília, aqui dando forças pra elas, a casa cheia, isso me emocionou muito! Obrigada, gente, obrigada! Eu tô muito feliz", disse Dona Ruth.

Em seu feed no Instagram, Maraisa ainda compartilhou trecho de live nos bastidores do show, enquanto de arrumava para subir ao palco.

Confira Dona Ruth no show de Maiara e Maraisa:

A gente sente muita saudade da Marília com elas! pic.twitter.com/wde3UJJca6 — Drive Maiara e Maraisa (@DMaiaraeMaraisa) May 24, 2023

"a Marília se posicionava no meio,pq ela abraçava Maiara e Maraisa"

A tia Ruth no meio pic.twitter.com/WGWLNOB6wA — Joyce (@Joycesiillva_) May 24, 2023

Onde estiver Maiara e Maraisa, estará Marília Mendonça. pic.twitter.com/pfEGldkUOS — Vivi (@vividamaraisa) May 24, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

