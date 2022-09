Mãe de Marília Mendonça organiza o armário com as roupas da filha

Dona Ruth mostra detalhe da organização das roupas que vai guardar de sua filha, a cantora Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 17h51

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth revelou para os fãs da filha um detalhe da rotina de sua casa. Nesta terça-feira, 6, ela contou que contratou uma personal organizer para arrumar o guarda-roupa da filha.

Ruth mostrou nos stories do Instagram quando a profissional estava dobrando e empacotando as roupas que Marília usava em seus shows. Ela mostrou os looks com brilhos cuidadosamente organizandos em embalagens que possam ser preservados adequadamente.

“Eu estou aqui com a Geiza, agora eu decidi organizar as coisas, as roupas de shows. Já tem uma semana que ela está separando as coisas, empacotando para não estragar. É um trabalho minucioso que só ela sabe fazer”, disse ela, e completou: “Ela está envelopando tudo, etiquetar. Está ficando top”.

Vale lembrar que Marília Mendonça faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021.

Dona Ruth relembra a dor do luto

Há poucos dias, Dona Ruth participou do programa Mais Você, da Globo, e deu um depoimento sobre o luto. Ela foi chamada para apoiar uma outra mãe que perdeu o filho.

“Oi, Ana Paula. Eu sou Dona Ruth, e estou aqui para te dar um recadinho. Assim como você, eu também tenho uma filha que é uma estrelinha, que está morando no céu, assim como você tem o Lucas. E eu quero te dizer que eu me apeguei muito com Deus para eu estar sobrevivendo e procurei algo para fazer, que é a minha cozinha, meu canal. Dia após dia eu vou trabalhando e isso é uma terapia para mim. Se você procurasse alguma coisa que você gostasse de fazer também. Quando a gente ocupa a mente,a cabeça da gente, isso vai passando”, disse ela.

Por fim, Dona Ruth afirmou: “Essa dor é tremenda, porque eu também passei e passo por essa dor todos os dias, não é fácil viver o dia após dia porque todos os dias a gente lembra. Mas eu estou aqui para te dar essa força e falar que vamos seguir em frente”.