Mãe de Marília Mendonça decide não ir à leitura do laudo do acidente

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth resolveu não ir pessoalmente ao local da leitura do laudo final das investigações da queda do avião

Mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth (54) decidiu não ir ao evento da leitura do laudo final do Cenipa, da Força Aérea Brasileira, sobre o acidente de avião que causou a morte de sua filha. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a senhora e sua família estariam presentes no local, mas desistiram.

O advogado da família revelou que Dona Ruth optou por ficar em casa neste momento por causa da emoção que a leitura do laudo pode trazer à tona.

O Cenipa vai fazer a leitura do laudo em uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, 15, na sede em Brasília. O laudo deverá indicar se aconteceu alguma falha na aeronave para que a queda tenha acontecido.

O avião de pequeno porte caiu no dia 5 de novembro de 2021 em uma cacheira de Minas Gerais enquanto estava levando a cantora Marília Mendonça para um show. Todos os ocupantes da aeronave faleceram com a queda.

Causa da morte de Marília Mendonça

No dia 25 de novembro de 2021, a investigação revelou qual foi a causa da morte da cantora Marília Mendonça e dos outros quatro ocupantes da aeronave que caiu na cachoeira. Segundo informações do portal G1, a artista faleceu em decorrência de um politraumatismo, ocasionado durante a queda do avião onde estava com mais quatro pessoas.

Em coletiva, os profissionais explicaram que todos faleceram devido ao choque que a aeronave teve com o solo. Ou seja, todos perderam a vida quando chegaram ao chão.