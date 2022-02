Mãe de Marília Mendonça abre o coração e fala sobre falta da filha: ''Saudade dela está doendo em mim''

Prestes a completar três meses da morte de Marília Mendonça, Dona Ruth, mãe da sertaneja, emocionou com desabafo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 11h22

Ainda é muito difícil acreditar na partida precoce de Marília Mendonça (1995 - 2021).

Prestes a completar três meses de sua morte, a mãe da nossa eterna Rainha da Sofrência fez um desabafo comovente nas redes sociais.

A artista, uma das vozes mais conhecidas do feminejo e que deixou um legado na música sertaneja, faleceu no dia 05 de novembro do ano passado em acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais.

Ruth Moreira usou suas redes sociais na segunda-feira, 31, para lamentar a saudade de Marília Mendonça.

"Boa tarde. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu camarim. Aqui na mesa está faltando ela, é, a saudade dela está doendo em mim", escreveu Dona Ruth nos Stories de seu Instagram.

Léo, filho de Murilo Huff e Marília Mendonça, canta música do pai e encanta

O pequeno Léo (2), herdeiro de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff (26), esbanjou fofura ao surgir com um microfone de brinquedo cantando a canção Esse Barulho, do papai. "Canta pro papai ver", pediu a mãe de Marília ao fundo do registro publicado por Huff.

Vale lembrar que a guarda do bebê foi compartilhada entre Murilo e Ruth.

Veja a publicação de Dona Ruth Moreira para a filha, Marília Mendonça: