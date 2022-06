Música / VEM AÍ!

Mãe de Beyoncé revela que a filha trabalhou por dois anos em seu novo álbum

Às vésperas do primeiro single do novo álbum de Beyoncé, a mãe da cantora revelou que a filha passou dois anos trabalhando no projeto

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 20h38