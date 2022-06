Luiza Possi comemora aniversário de 38 anos e 20 anos de carreira em show

Cantora Luiza Possi recebe o marido, Cris Gomes, os filhos, Lucca e Matteo, e a mãe, Zizi Possi, em apresentação especial em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 09h27

O domingo, 26, foi dia de festa na casa de Luiza Possi! A cantora completou mais um ano de vida no último final de semana e comemorou em família!

Completando 38 anos de idade e 20 anos de carreira, a artista realizou uma apresentação especial no Tokio Marine Hall, no bairro Várzea de Baixo, em São Paulo.

O cantor Daniel e um dos atuais expoentes da música erudita brasileira, o tenor Jean William, foram convidados.

O marido da loira, o diretor de TV Cris Gomes, os dois filhos do casal, Lucca, que está prestes a completar 3 anos, e Matteo, de 8 meses, e a mãe de Luiza, Zizi Possi, marcaram presença no show.

Em seu feed no Instagram, Luiza compartilhou um vídeo encantador em que aparece com o primogênito no palco nos bastidores da apresentação. "Tudo pronto pro #Luiza20Anos", disse.

Recentemente, Luiza Possi flagrou um momento fofo com o filho, Matteo, ao som do sucesso Acorda Pedrinho, da banda Jovem Dionisio. Ela surgiu coladinha com o pequeno, enquanto ele aparece bocejando, todo sonolento, recebendo carinho da mamãe. "Acorda você Pedrinho, porque o Matteo não ta muito a fim de ficar acordado não", brincou Luiza.

Confira fotos de Luiza Possi em show:

Fotos: Andy Santana/Ag News