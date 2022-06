Luiza Martins fala sobre seis meses da morte de Maurílio: "Sempre com saudade de você"

Cantora Luiza falou sobre a falta que sente de Maurílio, cantor que faleceu no final do ano passado aos 28 anos

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 09h14

Na madrugada desta quinta-feira, 30, a cantora Luiza Martins (30) usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem emocionante em homenagem ao cantor Maurílio (1993 - 2021).

Em seu perfil no Instagram, Luiza compartilhou uma foto ao lado do companheiro de música e mostrou as canções mais escutadas do Spotify, com Sextou com S, sucesso da dupla em 21º lugar na lista, e relembrou como foi essa criação da música.

"Passei o dia pensando em você… no que escrever e se eu devia escrever. 6 meses sem você por aqui, meu gato. Sei que já passou da meia noite, mas ainda não dormi, então ainda é ontem. Pensando em tudo, durante o dia, ficou muito fresco na minha memória o processo de criação da S de saudade. Nosso primeiro e maior hit. Primeira vez que pudemos de fato produzir uma música exatamente como queríamos. Primeira vez que participamos de todos os detalhes de uma criação… do solo ao refrão, a forma de cantar, da participação ao lançamento… tudo", começou Luiza.

Em seguida, Luiza falou sobre o sucesso da música e a formação da dupla com Maurílio: "Com ela ganhamos uma notoriedade, no sentindo de reconhecimento mesmo, muito maior do que esperávamos. Pela primeira vez conseguimos peitar o mundo (e só nós sabemos), e fazer uma música jeitinho que queríamos. Adivinha no que deu? Sucesso! Porque nada supera a autenticidade. Mulher da voz grossa, homem da fala mansa. Tudo ao contrário do que as pessoas esperam. Sempre contra a corrente".

"Das coisas que sinto falta de você, a maior delas é com toda certeza subir no palco, olhar pro lado e ver você. Quando eu te via no palco, eu sentia que ali estava tudo que eu precisava, e não importava mais nada. Ali estava você… todo calmo, dançando, sorrindo, falando besteira pra eu rir. Tá tudo bem aqui, mas tô sempre com saudade de você. Na foto do lado, está o ranking das músicas mais ouvidas da história do Spotify Brasil até agora… e olha quem tá lá. Nós. O produto mais improvável do mercado, a dupla mais troncha e fora da curva. Que orgulho de nós! Sinta- se abraçado por essa conquista que também é sua.Ah, essa semana tenho show em Imperatriz. Lá naquele lugar que nós formamos nossa dupla, e que fomos tão felizes. Sabe quem vai comigo? Luana… sua mãe vai tá lá, e toda sua família vai também. Sei que vc vai ver isso.Eu te amo. Fique bem onde estiver, mas não me deixe só nunca!", escreveu Luiza.

Veja a homenagem de Luiza para Maurílio: