Luíza Lapa lança novo projeto com participação de Maria Braga, filha de Gabriel Braga Nunes

Luíza Lapa volta ao tempo no corpo de Maria Braga, filha de Gabriel Braga Nunes, no clipe de sua nova música, Sinto Sua Falta

Valentina Rosa Publicado em 27/08/2022, às 12h01

A cantora Luíza Lapa acaba de dividir uma história pessoal de sua vida com os fãs, lançando sua mais nova música, Sinto Sua Falta. A canção conta uma história de amor que começou ainda na infância e foi ganhando força ao passar do tempo: "É inspirada na minha história, no meu primeiro amor que começou na infância. Estivemos juntos até o início da vida adulta em uma relação que ultrapassava o romance, porque literalmente crescemos juntos e nos desenvolvemos como seres humanos no mesmo ambiente, até que ele decidiu não participar mais da minha vida.", contou Luíza durante um bate-papo exclusivo com a CARAS Digital.

É claro que junto de uma linda canção, vem também um clipe especial e Luíza preparou uma produção impecável, que contou com a participação de Maria Braga, filha do ator Gabriel Braga Nunes, que é seu amigo há anos e também trabalha com ela: "Gabriel e eu estávamos dando uma entrevista sobre a banda quando falamos algo sobre a Maria… eu já estava buscando uma menina para o clipe, foi quando percebi que ela era a escolha perfeita!", revelou a artista.

No clipe, Maria interpreta Luíza em sua versão infantil, para poder contar a história desde o começo. Para a cantora, foi uma experiência incrível poder retornar, de certa forma, a sua infância: "Foi muito divertido brincar de ser a Maria mais velha e vice e versa! Foi uma imersão mesmo, voltar nessas memórias e escolher o que contar no clipe. Não dá pra resumir uma vida em 3 minutos, precisei encontrar uma maneira doce e simples de pincelar sobre esses sentimentos.".

Luíza aproveitou a entrevista para tecer elogios a pequena Maria, que já está puxando todo o talento do pai: "Maria é muito talentosa, decora os textos do pai, é extrovertida e muito carismática, ainda não tinha feito um trabalho de atuação e se saiu muito bem! Estava confiante desde o primeiro take, ficamos todos boquiabertos com Maria!"

"Conheci Maria em 2018 quando fazia Noviça Rebelde com o Ga. Ela era um pinguinho de gente! Tão pequena e inteligente, cantava as músicas da peça no camarim… Uma criança apaixonante! E ela só tinha 3,4 anos. Vi Maria crescer e expandir seus talentos, ela participa bastante dos nossos ensaios, canta junto todas as músicas, declama os textos do pai na sala de casa, é uma figura! Trabalhar com ela foi como estar em casa.", continuou ela.

Luíza ainda contou dos desafios de fazer uma canção tão pessoal: "Me sinto mais vulnerável nesse trabalho. A história é minha, de um grande amor não mais correspondido, estou expondo uma ferida delicadamente traduzida em arte. Me sinto transformando dor em beleza.". Ela ainda reforça a mensagem mais importante da canção: "O título resume bem a mensagem… Sinto Sua Falta. E quando você sente algo assim e não pode dizer é sufocante! O refrão é um desabafo sobre essa sensação sufocante, então a música é um grande desabafo!".

Por fim, Luíza Lapa falou de suas expectativas para o lançamento da canção: "Que as pessoas que já passaram por algo parecido ouçam e se identifiquem! Que se sintam acalentadas, vistas de alguma forma ali na letra. Que seja uma forma de desabafo como é pra mim!"

Confira o clipe de Sinto Sua Falta, de Luíza Lapa, com participação de Maria Braga, filha de Gabriel Braga Nunes:

