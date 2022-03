Luiza eterniza amizade com Maurílio Ribeiro com homenagem especial: ''Saudades dói''

Dois meses após perda, cantora Luiza eternizou o cantor Maurílio Ribeiro com uma tatuagem especial no peito

A cantora Luiza (30) encontrou uma linda forma de eternizar seu eterno parceiro musical, o cantor Maurílio (1993 – 2021), com quem formou uma dupla, até o falecimento dele, em dezembro do ano passado.

A namorada da ex-BBB Marcela Mc Gowan (33) publicou em seu Instagram uma foto na qual exibe a tatuagem que fez acima do peito esquerdo, com os dizeres "é que a saudade dói no peito".

"No meu coração, na minha memória, agora na minha pele, do lado esquerdo do peito, pra sempre...", escreveu a compositora na legenda.

Os fãs, é claro, ficaram tocados com a surpresa. "Que coisa linda!", disse uma fã. "A amizade de vocês ficou eternizada! Amo vocês", comentou outra. "Que homenagem linda", declarou uma terceira.

De forma especial, Luiza homenageia Maurílio com tatuagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza (@cantoraluiza)

MaurílioRibeiro foi vítima de complicações de uma tromboembolia pulmonar, aos 28 anos de idade. Antes de vir a óbito, o compositor ele chegou a ficar hospitalizado por duas semanas em uma clínica de Goiânia. Durante a internação, sofreu três paradas cardíacas e não resistiu.