Luisa Sonza revela que fez a ‘fila andar’ após decepção com o ex

Nada de Chico Moedas! Luisa Sonza conta que já está em outro relacionamento após revelar traição na TV

A cantora Luisa Sonza surpreendeu ao contar que já fez a fila andar após a decepção com seu ex-namorado, Chico Moedas. Em um show neste final de semana, ela contou para os fãs que está com outra pessoa, mas fez mistério sobre a identidade do seu novo amor.

A revelação aconteceu após ela cantar a música Chico. No palco, de acordo com o colunista Leo Dias, a estrela falou sobre a mensagem da canção. "Quem nunca enfrentou uma situação difícil em relacionamentos? Ouvi dizer que Recife tem muitas histórias interessantes, não é? Então, agora, quero homenagear todos vocês e expressar todo o meu amor, porque é disso que se trata esta música: o amor que habita em mim e a capacidade de amar alguém, e hoje eu quero dedicar a vocês!", declarou.

Logo depois, os fãs tiveram uma reação contra Chico e ela repudiou. “Não há necessidade disso! Já superei, é algo do passado, estou até com outra pessoa”, afirmou.

Luisa Sonza exibe boa forma

A cantora Luisa Sonza agitou as redes sociais neste domingo, 7, ao abrir um álbum de fotos de suas férias. A beldade aproveitou os dias de verão para renovar o bronzeado em uma piscina e mostrou sua beleza impecável.

Nas fotos, ela surgiu apenas de biquíni fio-dental enquanto posava na beira de uma piscina e também em uma sauna. “Estou de férias”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Você é maravilhosa”, afirmou um seguidor. “Tão perfeita”, comentou outro. “Coisa mais linda”, escreveu mais um.