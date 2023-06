Luísa Sonza revela momento importante em homenagem à Rita Lee: 'Virada'

Luísa Sonza participará do podcast Rita Lee: Outra Biografia e conta sobre influência da artista em sua vida

Fã declarada de Rita Lee, a cantora Luísa Sonza (24) é mais uma das convidadas para prestar homenagem à grande artista, que morreu em meados de maio, no podcast Rita Lee: Outra Autobiografia. Ao lado de Astrid Fontenelle e Guilherme Samora, Sonza relembra momentos importantes que as canções da Rainha do rock brasileiro a proporcionaram.

"Para mim, ela traz um lugar de paz e de identificação. Guardo muitas memórias importantes sobre a Rita, mas quando escuto Amor e Sexo, lembro um momento de virada de chave na minha vida, de começar a enxergar algumas visões conversadoras de onde fui criada com menos tabu. Ela me ensinou desde nova sobre as coisas da vida", explica Luísa Sonza .

A conversa irá girar em torno da autenticidade e força de Rita Lee. Durante o episódio, os apresentadores e a cantora também irão exaltar o dom de dirigir sua própria carreira, além de escolher a história que queria contar como artista independente, assim como fez em sua segunda autobiografia, Rita Lee: Outra autobiografia.

Leia também:Luísa Sonza lamenta a morte de Rita Lee e a classifica como 'Rainha absoluta do rock brasileiro'

"Quando leio e escuto Rita, ela me faz continuar tendo coragem, mas agora com consciência. É sobre ter a coragem de fazer o que você quer e não o que você tem que fazer. Ela se comunicava muito bem com as pessoas e fazia isso com genialidade", completa Luísa Sonza.

Luísa Sonza irá participar do quarto episódio do podcast, que está disponível no Globoplay e em outras plataformas de streaming de áudio. Os episódios da homenagem póstuma são publicados semanalmente e, nesta segunda-feira (19), o projeto irá ser inspirado na canção Cor-de-rosa Choque, lançada em 1982 como parte do álbum Rita Lee e Roberto de Carvalho.