Luísa Sonza revela bastidores do videoclipe de 'CAFÉ DA MANHÃ ;D', sua parceira com Ludmilla

Encerrando o 'DOCE 22', Luísa Sonza revela novos detalhes do clipe sensual de 'CAFÉ DA MANHÃ ;D', sua parceira com Ludmilla

Redação Publicado em 08/02/2022, às 11h30

Encerrando os lançamentos de DOCE 22, a cantora Luísa Sonza (23) usou as suas redes sociais para revelar novos detalhes do videoclipe de CAFÉ DA MANHÃ ;D, sua parceira com a cantora Ludmilla (26).

Nas novas fotos tiradas nos bastidores da produção, a sulista aparece vestida com uma peruca azul e um maiô ousado azul com pérolas. Já Ludmilla está com um casaco bufante amarelo e com os cabelos presos.

A música e clipe serão lançados oficialmente nesta terça-feira, 8, as 21hrs e é a última faixa do álbum que falta ser lançada. O disco, que soma mais de 1 bilhão de streams, foi lançado em julho do ano passado.

Ainda recentemente, Ludmilla e Luísa Sonza celebraram o lançamento de sua nova parceira com uma festa exclusiva no Rio de Janeiro.

Luísa Sonza e Ludmilla aparecem coloridas nos bastidores do videoclipe de CAFÉ DA MANHÃ ;D: