Luísa Sonza reúne mais de 120 mil pessoas durante show em São Paulo: ''Meu coração''

Luísa Sonza reúne mais de 120 mil pessoas na Virada Cultural em São Paulo e interrompe show após atitude transfóbica no público

Redação Publicado em 30/05/2022, às 09h40

Luísa Sonza (23) foi responsável pelo maior show da Virada Cultural em São Paulo de 2022. A cantora sulista reuniu cerca de 120 mil pessoas na tarde do último domingo, 29.

A apresentadora subiu ao maior palco do festival por volta das 15h da tarde e presenteou o público presente com seus maiores hits, incluindo SentaDONA, Modo Turbo, Penhasco, Anaconda e outras faixas do álbum Doce 22.

Luísa Sonza reúne mais de 120 mil pessoas na Virada Cultural em São Paulo:

"O maior público da Virada Cultural de São Paulo de 2022. Mais de 120 mil pessoas! Queria que vocês sentissem o meu coração para saber o tamanho da minha gratidão, obrigada São Paulo, meu amor", celebrou ela nas redes sociais.

Luísa Sonza interrompe show na Virada Cultural em São Paulo após confusão por transfobia:

Apesar do sucesso, a artista precisou interromper a sua apresentação algumas vezes por conta de brigas, roubos e até mesmo uma confusão envolvendo um ato transfóbico em meio ao público.

“No mínimo sinal de qualquer preconceito, vocês já sabem qualé, né? ‘Ih..[Fora]“, disse ela. “Eu mandei o meu segurança ir ali e colocar ele para fora”, continuou a loira.