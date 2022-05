Luísa Sonza relembra momentos especiais que viveu durante abril: ''Eu amei esse mês, obrigada aos envolvidos''

Luísa Sonza lembrou com carinho de alguns momentos especiais que viveu durante o mês de abril

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 17h45

Maio já começou, mas Luísa Sonza (23) ainda está lembrando do mês de abril.

Nesta terça-feira, 3, a cantora publicou uma série de cliques feitos em momentos especiais que viveu sozinha, ao lado de amigos e com muitos de seus fãs.

Entre os registros estão encontros com Baco Exu do Blues (26), Pedro Sampaio (24), Pocah(27) e Xamã (32), momentos mais introspectivos como a leitura de um livro, shows e até alguns looks arrasadores que usou no último mês.

Na legenda, ela celebrou cada um desses momentos: "Abril foi legal. Comecei com o pé direito logo indo pro estúdio com Baco Exu do Blues. Aí teve eu e Pedro Sampaio cantando pagode no Santo Cupido mais uma vez. Um soco-soco bate-bate com Mariana Nolasco"

"Muita muita muita, mas muita foto mesmo com meus sonzers desse Brasil todo que eu amo tanto

Terminei de ler o livro do Michael, aí já comecei o da Madonna e da Rita Lee (e um da Clarice que tá parado por agora) Teve dvd da Big Up junto com minhas Day Limns e Carol Biazin. Um carnaval fora de época que valeu a pena viver. Shimbalaiê na casa da Maria Gadu. Incontáveis shows pelo Brasil", finalizou ela.

Por fim, ela agradeceu: "Teve isso aí também. E mais um monte de coisas que nao cabem em dez fotos. Eu amei esse mês, obrigada aos envolvidos".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "É tão bom te ver realizando sonhos e sendo feliz, Lu!", escreveu um. "Você merece toda a felicidade do mundo", falou outro. "Sensacional!", disse um terceiro.

Confira os momentos especiais que Luísa Sonza viveu no mês de abril: