Luísa Sonza relembra momento hilário ao cantar com Marília Mendonça: ''Nunca imaginei que seria a última vez''

5 meses de saudade! Luísa Sonza publica vídeo de seu último encontro com Marília Mendonça e emociona a web

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 11h51

Por mais difícil que ainda seja aceitar, já se passaram pouco mais de cinco meses da partida de Marília Mendonça (1995-2021).

E, a saudade segue batendo na porta. Desta vez, na de Luísa Sonza (23).

Na madrugada desta terça-feira, 19, a cantora usou seu Twitter para relembrar o último momento que viveu ao lado da sertaneja.

Ela publicou um vídeo hilário e super descontraído no qual as duas aparecendo cantando, bebendo e se divertindo juntas.

“Eu obriguei ela cantar comigo à noite toda esse dia [risos] e ela cantou todas as músicas que eu pedi pra ela cantar pra mim… Nunca imaginei que seria a última vez”, escreveu no post.

Os internautas se emocionaram com a lembrança. “Que saudade de vocês”, “esse dia foi extremamente incrível, ri horrores com as gracinhas de vocês duas”, “eu nunca vou superar” e “que dor” foram algumas das respostas.

Relembre a última vez que Luísa Sonza e Marília Mendonça cantaram juntas: