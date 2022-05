Luísa Sonza fala sobre cantar ao lado de Gilberto Gil: "Sonho que deu certo"

Emocionada, Luísa Sonza relembrou um vídeo antigo cantando 'Andar com fé', música de Gilberto Gil

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 12h49

A cantora Luísa Sonza (23) realizou um sonho ao cantar com Gilberto Gil (79) na última quinta-feira, 19.

Luísa Sonza se apresentou ao lado de Gilberto Gil no Ginásio do Ibirapuera e cantou o clássico Andar com Fé com o cantor.

Em seu perfil no Instagram, Luísa relembrou um vídeo seu cantando a música, e celebrou a conquista de cantar com Gilberto Gil.

Na legenda do post, Luísa escreveu: "A fé não costuma faiá! Aí sou eu cantando no Sol Maior, banda que trabalhei por dez anos lá no RS, acredito que nesse vídeo com uns 13 anos, a música de abertura do nosso show 'Andar com Fé' nessa época eu jamais sequer sonhava que um dia cantaria ela ao lado do DEUS Gilberto Gil. Mas a música fala por si só, anda com fé, que ela não falha. O início do sonho que deu certo", destacou Luísa.

Luísa Sonza fala sobre cantar ao lado de Gilberto Gil: