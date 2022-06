Luísa Sonza explica mudança de figurino nos shows: ''Para calar a boca da galera''

Em entrevista, cantora Luísa Sonza fala sobre fase 'mais vestida' durante suas apresentações após críticas por mostrar o corpo

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 07h52

A cantora Luísa Sonza (23) contou sobre o motivo de ter mudado os figurinos de seus shows.

Em entrevista ao podcast Poccast, na segunda-feira, 06, a artista revelou que parou de usar roupas mais sensuais durante suas apresentações após críticas por "só mostrar o corpo". Ela relatou que decidiu mudar radicalmente a composição dos looks no palco para provar que sabe sim, fazer um bom show, independentemente do que veste.

“Quando começou a rolar da galera falar que meu show só era bom porque eu mostrava o meu corpo, aí eu falei: ‘beleza, vou me vestir completamente e vou mostrar que meu show é muito f***, independente disso. Aí entrei nessa era agora”, disse a loira.

Luísa ressaltou que não começou a carreira ontem. "Modéstia à parte, se tem uma coisa que sei fazer na minha vida é show. Antes de ter carreira solo, fiz 10 anos de banda de casamento e vocal. Eu sei fazer show! Isso é a minha vida antes da Luísa Sonza, antes de eu ir para o pop".

Segundo a cantora, a ideia de se apresentar completamente vestida é para "calar a boca" dos haters. "Isso começou e eu falei: 'ah, é? Beleza, então'. Entrei nessa era agora e faço show inteira vestida. Faz uns dois meses pra calar a boca da galera que eu adoro fazer essas coisas", disparou.

Luísa Sonza dá detalhes sobre novo single

Durante o bate-papo, Luísa Sonza também falou sobre o próximo single que será lançado em breve. a cantora afirmou que sua nova música será mais introspectiva e fez referência ao “Lado B” de seu disco Doce 22, que era onde ficavam as músicas mais sentimentais e pessoais. “É o Lado B da Luísa, acho que sempre quando eu lanço músicas mais introspectivas eu vou para um lado mais dark. Não sei se consigo fazer uma lenta e feliz”, disse ela.

Confira trecho da entrevista de Luísa Sonza: