Luisa Sonza explica áudio sobre separação: ‘Pelo amor de Deus!’

Luisa Sonza acaba com teorias sobre áudio de separação em novo álbum

A cantora Luisa Sonza se surpreendeu com as teorias que os fãs criaram após ela divulgar um áudio que mandou para um ex-namorado. Os internautas começaram a cogitar que poderia ser um áudio sobre o término com Chico, que foi o namorado mais recente dela. Porém, a estrela negou.

O áudio sobre o término foi divulgado por Sonza em seu novo álbum e traz uma declaração dela chamando o ex de irresponsável. “Eu preciso me curar e você não está deixando eu me curar. Você fica me machucando, você fica dando um jeito de atrapalhar um dia legal. […] Eu não sei, eu só tento não machucar os outros, mas você está me machucando e eu deveria estar me escolhendo agora e eu não estou, estou de novo chorando aqui, me atrasando pro meu trabalho, eu tenho dois shows hoje, eu estou me atrasando pro meu trabalho para mandar essa m*rda desse áudio para você. Me respeita, cara. Para de fazer o que você quiser. você acha que você é quem?”, disse ela.

Então, a artista explicou que o áudio é verdadeiro, mas foi para outro relacionamento. “Esse é um áudio original de um término que eu tive. Já vi que tem um monte de gente falando que é desse meu último relacionamento… Pelo amor de Deus! Para começar, eu não ia chorar daquele jeito, né? Porque já deixei muito claro os motivos desse último término”, afirmou.

E completou: “É de uma coisa muito antiga e é um áudio que me tocou muito um tempo depois que eu ouvi e eu quis colocar de uma maneira nesse álbum porque é um Escândalo Íntimo. Mas não tem absolutamente nada a ver nenhuma dessas coisas, essas teorias que vocês criam de marketing, de resto do álbum ser sobre isso”.

Luisa Sonza falou de Whindersson Nunes recentemente

A cantora Luisa Sonza surpreendeu ao falar sobre o seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes, em uma nova entrevista. Em conversa com a youtuber Bianca DellaFancy, ela contou que ainda tem um carinho pelo ex.

“Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, a gente super se dá bem”, contou ela.

Atualmente, Sonza está solteira desde que terminou o namoro com Chico, após revelar que foi traída por ele. Nos últimos tempos, ela chegou a ser flagrada aos beijos com uma dançarina, mas não assumiu nenhum relacionamento sério.