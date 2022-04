Luisa Sonza e Maisa Silva se divertem ao dançar o sucesso 'SentaDONA' juntas

Luisa Sonza e Maisa Silva mostraram todo seu gingado ao reproduzirem a coreografia de SentaDONA

Nesta terça-feira, 5, Luisa Sonza (23) decidiu usa suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado de Maisa Silva(19).

A cantora publicou um vídeo onde ela e a apresentadora mostram todo o seu gingado ao dançarem a famosa coreografia de SentaDONA, seu mais novo sucesso.

No clipe, as duas arrasam nas reboladas e passos de dança, usando looks estilosos, Luisa com um body estampado em preto e branco com uma calça preta e Maisa com um conjunto todo colorido em tons de azul, amarelo e laranja.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosas!", disse um. "Perfeitas!", falou outro. "Eu vivi pra ver esse momento", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo de Luisa Sonza e Maisa Silva arrasando ao dançar a coreografia de SentaDONA: