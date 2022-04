Luísa Sonza é confirmada no line-up do palco Sunset do Rock In Rio

Luísa Sonza ainda vai chamar a cantora Marina Sena como convidada em seu show no Rock In Rio

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 21h16

Nesta sexta-feira, 1, Luísa Sonza (23) foi confirmada no line-up do Rock In Rio 2022!

A cantora vai se apresentar no palco Sunset do festival no dia 4 de setembro, o primeiro domingo do Rock In Rio.

E a novidade não para por aí! A dona do álbum Doce 22 ainda vai chamar Marina Sena (25) como convidada no show. No mesmo dia, irão cantar no palco principal do festival Justin Bieber (28), Demi Lovato (29), Migos e Iza (31).

Nesta última quinta-feira, 31, Luísa conquistou o primeiro lugar no chart do Spotify Brasil com a música sentaDONA (remix).

Outras atrações no palco Sunset!

Além de Luísa Sonza e Marina Sena, outros grandes nomes brasileiros vão tomar conta do palco Sunset no dia 4 de setembro no Rock In Rio.

Gilberto Gil (79) irá marcar presença no festival, assim como o rapper Emicida (36) que trará convidados para o palco.

Emicida também chamou convidados para seu show no festival Lollapalooza, que aconteceu no último dia de festival.

Outro nome que marcou o Lollapalooza e vai animar o público do palco Sunset do Rock In Rio é o trapper Matuê (28).

Confira aqui o anúncio dos nomes no line-up do palco Sunset!

