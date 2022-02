Luísa Sonza curte encontro animado com Pabllo Vittar e Duda Beat

Luísa Sonza compartilhou cliques de um encontro super especial que teve com Pabllo Vittar e Duda Beat

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 13h27

Neste sábado, 19, Luisa Sonza (23) decidiu usar suas redes sociais para exibir um encontro especial que teve com Pabllo Vittar (28) e Duda Beat (34).

A cantora publicou uma série de cliques onde ela aparece ao lado das amigas, se divertindo em uma noite animada, com muita dança, música e festa.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Girls", que em português significa: "Garotas".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Gatas!", disse um. "Rainhas!", falou outro. "Amo essa amizade!", escreveu um terceiro.

Pabllo não aguentou ver o post da amiga e logo comentou: "Te amo bbzona!".

Ousadíssima!

Recentemente, Luísa usou suas redes para mostrar o backstage de seu novo lançamento, Café da Manhã.

A cantora apareceu com um look ousadíssimo durante os bastidores da gravação do clipe e chamou etanção da web.

Confira os cliques de Luisa Sonza curtindo uma noite animada com Pabllo Vittar e Duda Beat: