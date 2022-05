Luísa Sonza compartilha detalhes sobre continuação da música Penhasco

O próximo lançamento de Luísa Sonza será a segunda parte do hit Penhasco e a cantora compartilhou detalhes sobre a nova música

Publicado em 12/05/2022

Na última quarta-feira, Luísa Sonza (23) marcou presença no programa Saia Justa do canal GNT. A cantora abriu o coração e revelou um novo lançamento em um bate papo ao lado de Astrid Fontenelle (61), Luana Xavier (34), Larissa Luz (34) e Sabrina Sato (41).

Além de contar sobre uma crise de pânico que teve enquanto viajava de avião, a dona do hit Sentadona (remix) revelou que seu próximo lançamento será uma continuação de sua música Penhasco, faixa do seu álbum Doce 22.

A música melancólica é um desabafo da cantora em relação ao seu antigo casamento com Whindersson Nunes. “Comecei a escrever essa voltando de uma viagem para o México. Essa música é um desabafo! Tem muito sentimento nela. Sinto que só consegui colocar um ponto final nesta fase da minha vida depois de cada palavra dita nessa canção”, detalhou a cantora.

No Twitter, um internauta atacou Luísa comentado sobre a nova música. “Não supera o ex nunca”, escreveu o usuário.

A dona do álbum Doce 22 então respondeu: “Primeiro: Não é sobre ex nenhum, é sobre mim e meus sentimentos em relação ao que eu vivi e como me senti. E mesmo se fosse, já aviso que Penhasco 2 não tem nada a ver com a história (real e pessoal) de Penhasco. Apenas as duas tem a mesma ‘vibe’”.

Confira aqui a resposta de Luísa Sonza à crítica!