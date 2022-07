Luísa Sonza comemora conquista de 6 músicas em paradas de sucessos

A cantora Luísa Sonza celebrou a presença de 6 de suas canções nas paradas de um streaming de música; duas delas conquistaram posições no Top 10

21/07/2022

Na manhã desta quinta-feira, 21, Luísa Sonza(24) comemorou a presença de suas músicas no topo das paradas musicais. “6 músicas no Top 100 sendo duas no Top 10. Quando me perguntarem o que eu faço da vida vou responder ‘sucesso’”, escreveu a cantora em seu Twitter.

As músicas que ocupam o Top 10 do streaming de música Spotify são SentaDONA (remix) e o mais novo lançamento da artista intitulado Cachorrinhas.

O novo single da dona do álbum Doce 22 ainda conquistou uma posição nas paradas mundiais do streaming. Cachorrinhas está na posição 136 do Spotify global.

