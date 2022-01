Luísa Sonza atinge 1 bilhão de streams com 'Doce 22' e se emociona: ''Fez meu pior ano ser o melhor''

Com 'Doce 22', Luísa Sonza se consagra como primeira artista brasileira a atingir 1 bilhão de streams na década

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 15h49

No último sábado, 29, Luísa Sonza (23) utilizou as redes sociais para celebrar um novo marco em sua carreira: mais de 1 bilhão de streams em seu mais recente álbum, o Doce 22.

Recheado de sucessos como Penhasco, Modo Turbo e Anaconda, o álbum traduziu boa parte do sofrimento que a cantora passou por términos de relacionamentos e todas as críticas que sofreu durante sua carreira. Dentre as faixas, a artista conta com a parceria de peso, como Anitta (28), Pabllo Vittar (28) e Lulu Santos (68).

“Mais de um bilhão de streams em seis meses. Doce 22 transformou tudo. Me trouxe meus maiores sonhos e me tirou diversos medos e sofrimentos. Sempre soube que Doce 22 transformaria alguma coisa, já fui logo tatuando ele muito antes dele ser lançado ou de saber do sucesso que seria, porque nem importava tanto pra mim o que seria pros outros, importava o que ele já era pra mim. O que ele já era pras pessoas que fizeram ele comigo”, escreveu a loira na legenda do post.

“Ele me proporcionou encontros e momentos inesquecíveis. Mesmo. Doce 22 fez meu pior ano ser o melhor. Nada que eu escrever aqui vai representar o que eu sinto por esse álbum e tudo o que ele transformou em mim. Obrigada por cada pessoas que viver esse álbum comigo e também a cada pessoa que fez esse álbum junto comigo. Ninguém faz nada sozinho e eu ainda tive alguns dos maiores artistas do Brasil pra ajudar a realizar tudo o que tava na minha cabeça e no meu coração. Que Doce 22 continue transformando a vida de vocês como transformou e transforma a minha todos os dias”, completou ela.

“Eu fico muito feliz com os números e charts e tudo que ele me trouxe de incrível. Números são sim muito importantes pra gente e eu sou muito grata. Mas fico ainda mais grata que mesmo com todos os números gigantes que ele tem, ele ainda assim conseguiu tocar o coração de muitos de vocês. Isso é tão difícil hoje em dia. Isso tirou uma dúvida que sempre pareou pela minha cabeça; que a gente pode sim fazer grandes coisas e atingir grandes números falando e fazendo com o coração. Com amor. Foi uma das minhas maiores lições com esse álbum. Eu já andava desacreditada do amor naquela altura em que as coisas estavam. Doce 22 me trouxe o amor, carinho que, pra ser sincera, eu implorava pro universo. Obrigada. Já já chega o último capítulo”, concluiu a cantora.