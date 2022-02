Luísa Sonza anuncia data de lançamento da sua nova música com Ludmilla

"Café da Manhã" é o último single do álbum "Doce 22" de Luísa

Nesta sexta-feira, 4, Luísa Sonza (23) e Ludmilla (26) anunciaram a data de lançamento da nova parceria das duas, a música Café da Manhã.

A nova parceria chega no dia 8 de fevereiro, e no mesmo dia será lançando um videoclipe. A música e o clipe serão lançados às 21 horas.

O feat é o último single do álbum Doce 22 de Luísa. Para promover seu disco, a cantora deixou algumas faixas do projeto sem serem lançadas, para soltá-las aos poucos.

No post, compartilhado no Instagram das duas artistas, Luísa e Ludmilla aparecem em três cliques bem sexy com a cantora de Anaconda em cima da dona do álbum Numanice 2.

A cantora que postou cliques com Pabllo Vittar recentemente, estava com roupas e peruca azul. E a esposa de Brunna Gonçalves (30) estava vestindo um look amarelo.

Algumas celebridades se animaram com o lançamento! A atriz Maisa Silva (19) reagiu ao anúncio escrevendo: "AAAAAA". Já a cantora Preta Gil (47) comentou: "Ai meu coração".

Os seguidores de Sonza amaram a novidade! "O smash chegando", comentou um fã. Outra seguidora escreveu: "Preciso desse clipe na minha mesa agora".

Já os fãs de Ludmilla reagiram aos clique quentes da cantora com Luísa, brincando sobre a esposa da artista estar confinada no Big Brother. "A Brunna sabe disso Lud?", perguntou um seguidor. E outro fã brincou: "Vou contar pra Brunna".

Confira aqui o post de Luísa Sonza anunciando o lançamento de Café da Manhã !