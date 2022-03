Luísa Sonza alcança topo do Spotify Brasil com a música 'sentaDONA (Remix)':

A cantora agradeceu pelo sucesso da música através de texto emocionante nas redes sociais

A parceria entre Luísa Sonza, Davi Kneip, Dj Gabriel do Borel e MC Frog explodiu!

Nesta quinta-feira, 31, o remix sentaDONA alcançou o primeiro lugar no top brasileiro do Spotify e não sai da boca do povo!

No TikTok, a coreografia de Luísa também viralizou e a web está se jogando ao som da música que foi lançada dia 17 de março.

Em suas redes sociais, Luísa agradeceu pela conquista através de um texto: "Isso é muito especial. Eu sei que não é tudo, que não é só sobre isso e sempre tento pensar dessa forma em tudo que faço na minha vida e na minha carreira, mas essa música além do objetivo de entreter vocês, claro, eu tinha essa meta, o número um", começou.

"Achava que era isso que minha carreira precisava nesse momento depois de encerrar tão lindamente o DOCE22. Queria mostrar que não acabaria ali. Procurei estratégias e mais estratégias visando o número 1 pra iniciar essa nova etapa da carreira. Até ai tudo bem, são estratégias (um nome mais sóbrio pra o que eu acho de sonhos), que se passam na cabeça, nada muito além disso. Mas quando você vê estratégias, sonhos, objetivos se tornarem realidade, soa como mágica pra mim", declarou Luísa.

Em seguida, Luísa deixou um recado sobre sonhos que se tornam realidade: "Eu quero dizer que se você tem algo na sua cabeça, se você sonha é porque é possível, pode acontecer quantas vezes você quiser", afirma Luísa.

A cantora também agradeceu aos parceiros da música: "Obrigada amigos, Gabriel do Borel, MC Frog, Davi Kneip por me permitirem estar junto nessa, desde quando ouvi a primeira vez sabia que essa música ia alugar uma mansão na cabeça das pessoas", escreveu.

