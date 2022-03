Luísa Sonza afirma ter conhecido Leonardo DiCaprio: ''Não vou fingir costume''

A cantora Luísa Sonza contou no Twitter que conheceu o astro de Hollywood Leonardo DiCaprio

Luísa Sonza(23) surpreendeu os seguidores ao revelar que conheceu o ator Leonardo DiCaprio (47).

A cantora contou em seu perfil no Twitter que conheceu o astro de Hollywood durante sua passagem nos Estados Unidos.

"Pqp conheci o Leonardo DiCaprio e não vou fingir costume fodase", escreveu ela, sem dar detalhes sobre o encontro com o ator.

Em seguida, Sonza também confessou que está misturando os idiomas. "Da série, me tornando o que eu mais odiava: tô misturando inglês e português com uma semana longe do Brasil", completou.

Mais tarde, no Stories do Instagram, Luísa fez um breve relato sobre sua estadia em Los Angeles. "Se vocês soubessem tudo que está acontecendo, vocês iriam surtar. Queria contar tudo para vocês", disse ela, deixando os fãs curiosos.

Top 50 das músicas mais ouvidas

No último sábado, 28, Luísa Sonza utilizou as redes sociais para celebrar um marco histórico em sua carreira na música. A cantora conquistou pela primeira vez uma posição no top 50 do Spotify Global com o hit Sentadona. "Minha primeira entrada no top 50 Global no Spotify. É Brasil", celebrou ela, que está em 49ª no ranking.

Confira:

Pqp conheci o Leonardo DiCaprio e não vou fingir costume fodase — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) March 28, 2022