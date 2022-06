Luísa Sonza abre o jogo sobre nova era em sua música: “Período de transição”

A cantora Luísa Sonza falou sobre uma nova era em sua música e deu detalhes sobre o que vem por aí

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 18h52

Nesta quinta-feira, 30, Luísa Sonza (23) foi ao seu Instagram responder perguntas dos seus fãs e falou sobre a nova era de sua carreira musical.

“A nova era mesmo, na real, eu vou considerar a partir do ano que vem”, disse de cara a dona do álbum Doce 22.

A artista explicou que atualmente está em um período de transição entre suas eras musicais. “Eu não chego em uma nova era do nada. Eu já venho fazendo coisas me baseando na Luísa antiga, desse período de cinco anos de carreira, e na nova. Na verdade, eu sinto todo esse ano como um período de transição”, contou Luísa.

A voz do hit SentaDONA (remix) ainda comparou o próximo projeto com seu último álbum, o Doce 22. “Acho que hoje em dia eu sou mais madura. Doce 22 foi um começo artístico em que eu me permiti fazer o que eu queria como artista, sem me importar, mas era muito mais nova e mais imatura. Nesse estou mais segura e me importando menos ainda”, revelou a artista.

Luísa participou do Lud Sessions ao lado da cantora Ludmilla (27) e o medley de canções das duas será lançado na noite desta quinta-feira.

Gravações da nova era?

Nesta última quarta-feira, 29, Luísa Sonza publicou uma série de fotos em suas redes sociais onde aparecia gravando músicas no seu closet.

Além dos cliques na sua casa, a cantora ainda apareceu em uma festa junina comendo uma maçã do amor.