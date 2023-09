Luísa Sonza abre o coração e fala sobre relação com o namorado

Luísa Sonza ainda contou quando escreveu a canção “Chico” em homenagem ao amado

Apaixonados! Não há como duvidar que Luísa Sonza e Chico Moedas são o casal do momento. Na noite de sábado, 9 de setembro, o casal acabou revelando um pouco sobre a intimidade em sua participação no Altas Horas.

A cantora contou quando escreveu a canção “Chico” em homenagem a ele: “Fui fazer o álbum em Los Angeles e tinha acabado de conhecê-lo. (…) A gente se conhecia, fazia menos de um mês. Eu conheci ele no TikTok”, revelou a cantora.

Ao som de “Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar…”, a plateia se encantou ao ver a troca de olhares entre os dois no palco. Chico ainda contou: “Uma mulher de tanta força, fazer uma música tão delicada. É um privilégio”.

A dupla Maiara e Maraisa também estava na atração e brincaram: “Agora, vamos ter que escrever uma música para os nossos namorados, Luísa! Você nos lascou!”, disse a dupla. No palco do programa, Luísa cantou a música "Chico", mas economizou nas palavras e disse que foi mais fácil fazer o show em um festival de música no final de semana passado do que a apresentação de ontem.

A canção é um grande apanhado das coisas favoritas de seu amado, com quem assumiu o seu relacionamento em meados de julho, incluindo sua cidade natal, o Rio de Janeiro. O sucesso foi tão grande que a décima faixa do álbum alcançou o topo das paradas do streaming de música Spotify nesta quarta-feira, 6.

FOFOS DEMAIS! Luísa Sonza e Chico Moedas falando sobre a música “Chico” e como se conheceram. ❤️ pic.twitter.com/4QHrkMsddo — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 10, 2023

Conheça Chico Moedas, o namorado de Luísa Sonza

Conhecido também como Chico Moedas, o namorado de Luísa Sonza ganhou o apelido inusitado devido ao seu hábito de investir em bitcoins, uma criptomoeda considerada como um dinheiro eletrônico. Antes, ele era chamado pelos fãs e internautas de Chico Bitcoins, o que originou seu nome nas redes sociais "chicoin".

Chico tem 27 anos e é do Rio de Janeiro. O influenciador é amigo de Casimiro Miguel, o Cazé, e ficou conhecido por participar das lives diárias realizadas pelo jornalista, principalmente dos "reacts" que eles fazem às mansões que estão à venda, ou até mesmo de famosos. Inclusive, ele participou da cobertura da Copa do Mundo 2022 realizada por Casimiro na Cazé TV.