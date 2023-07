Ludmilla vai dar ingressos gratuitos de show para fãs que doarem sangue

Em parceria com o HemoRio, a cantora Ludmilla promove a doação de sangue no Rio de Janeiro ao separar alguns ingressos de show para os fãs que contribuirem

Ludmilla surpreendeu o público ao anunciar que derá ingressos do show Numanice de graça para fãs que contribuirem com a doação de sangue no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito através dos stories no Instagram da cantora.

A iniciativa faz parte de uma pareceria com o HemoRio, unidade especializada em doenças hematológicas do estado, com a expectativa de ajudar na doação de sangue no Rio e ajudar os fãs da Lud!

"Alô, galerinha da pedição de ingressos, tenho uma notícia maravilhosa para você", anunciou a cantora. Logo em seguida, ela compartilho um vídeo que explica como você pode fazer para adquirir os ingressos. Confira:

Para participar, procure uma unidade do HemoRio na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 5 e 7 de julho, informe que está doando para a campanha Ludmilla Numanice, faça sua doação, informe seu e-mail e espere receber o ingresso!

A parceria vale para o setor de cadeiras superiores no show Numanice, que acontecerá neste sábado, 8 de julho, no Estádio Olímpico Nilton Santos, também conhecido como Engenhão. Mas corra, pois os ingressos estão sujeitos a esgotar.

