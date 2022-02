Ludmilla revela novas fotos dos bastidores do videoclipe de 'CAFÉ DA MANHÃ ;D', sua parceira com Luísa Sonza

Para celebrar o sucesso, Ludmilla revelou novas fotos do clipe sensual de 'CAFÉ DA MANHÃ ;D', sua parceira com Luísa Sonza

Encerrando os lançamentos do álbum DOCE 22, a cantora Luísa Sonza (23) lançou o videoclipe de CAFÉ DA MANHÃ ;D, sua parceira com a cantora Ludmilla (26), na última quarta-feira, 9.

Para celebrar o sucesso da música, que continua em #1 desde o seu lançamento, a voz de Numanice liberou novas fotos tiradas nos bastidores da produção.

Nos cliques, Ludmilla revela mais detalhes da sua roupa. Sendo elas, uma azul com tecidos transparentes com borboletas nos seios. Além de uma amarela, que conta com um casaco bufante.

Já em outras fotos, a carioca também aparece conversando e se divertindo com a loira: "Hoje tu vai ser minha ceia shiuuu, calada", disparou Ludmilla ao citar um trecho da canção.

Os fãs, é claro, adoraram as fotos e não pensaram duas vezes em encher a publicação com elogios: "As maiores", dispararam. "Minha dupla favorita", continuaram. "Não consigo parar de ouvir", destacaram.

Ainda recentemente, Ludmilla e Luísa Sonza celebraram o lançamento de sua nova parceira com uma festa exclusiva no Rio de Janeiro.

