Ludmilla relembra vida e pobreza antes da fama: "Minha janela era de papelão"

Ludmilla falou sobre a vida antes da fama no novo programa da Fátima Bernardes, Assim como a Gente, do GNT

Ludmilla foi a primeira convidada especial do novo programa comandado por Fátima Bernardes no GNT, Assim Como A Gente. Durante a conversa com a apresentadora, a cantora revelou detalhes de sua vida antes de alcançar a fama e relembrou as humildes condições de sua residência naquela época.

"A minha janela era de papelão. Tinha o ferro e, ao invés de ter um vidro, tinha o papelão. Aí eu estava falando: 'Caramba, olha como a minha vida mudou, cara! Olha onde eu estou agora'", disse ela.

Cantora, ela também falou quanto ganhou no cachê de sua primeira apresentação. "Eu ganhei 150 reais na primeira vez que eu cantei. Eu cheguei e dei tudo para a minha mãe, toda feliz. Falei: 'Aí, mãe, dá para você comprar um monte de coisas'", continuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Recentemente, Ludmilla fez uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, em sua cidade natal, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O evento reuniu 500 menores. A funkeira também entrou para lista de mulheres latinas mais influentes do mundo em 2023. A seleção foi feita pela revista Hola! USA na última quarta-feira, 11, de acordo com as conquistas profissionais e histórias de vida das celebridades.

Avó de Ludmilla se emociona ao ganhar apartamento da cantora

A cantora Ludmilla emocionou seus seguidores ao revelar a grande surpresa que fez para sua avó, Vilma Salles. A artista usou suas redes sociais para revelar que realizou um sonho de sua parente e comprou um apartamento novo para ela morar.

"Minha avó ama a praia e desde criança eu falei que eu ia dar um apartamento para ela perto da praia", disse Lud no registro, logo quando lhe mostrava a vista do Rio de Janeiro em sua varanda. Ela agradeceu sua família pela conquista e celebrou a sua melhora de vida.

"Eu sofri muito na minha vida. Eu ficava num aluguel, devia e ia para outro, e do outro eu ia. Mas aí um dia eu falei com Deus: 'Cê tem que me dar um destino pra minha vida'. E Deus me deu essas duas bençãos maravilhosas", disse Vilma ao abraçar a filha e a neta.

Na legenda da publicação, Ludmilla se emocionou ao falar sobre sua avó. "Cresci vendo a minha vó sair cedo pra trabalhar e mesmo sem saber do meu futuro, eu sempre falava que um dia daria um apartamento pra ela. Soube que ela foi despejada várias vezes e mesmo assim, continuei acreditando que um dia eu poderia mudar a realidade dela", contou a cantora.